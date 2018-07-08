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В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Крис"

Происшествия
8 июля, 16:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

По последним данным, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 18 м/с

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Тропический шторм "Крис" сформировался в Атлантическом океане примерно в 245 км от побережья штата Северная Каролина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Национальным центром по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 18 м/с. В данный момент он практически неподвижен, однако, по прогнозам метеорологов, шторм, скорее всего, усилится и будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья. Синоптики предупреждают об опасности формирования больших волн, которые могут затронуть побережье Северной Каролины.

Между тем, ураган "Берил", сформировавшийся в Атлантическом океане к западу от островов Зеленого мыса, ранее ослаб до категории тропического шторма. При этом он все равно представляет опасность и может затронуть ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико. В стране в связи с этим было объявлено чрезвычайное положение.

Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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