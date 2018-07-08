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Трамп сообщил, что США и Таиланд сотрудничают в операции по спасению школьников

Происшествия
8 июля, 16:50 дата обновления: 8 июля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Ранее Пентагон подтвердил, что в операции участвуют 36 американских спецназовцев и военных спасателей

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ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Вашингтон и Бангкок тесно сотрудничают в операции по спасению школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter в воскресенье.

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"США очень тесно сотрудничают с правительством Таиланда, чтобы помочь всем детям безопасно выбраться из пещеры. Очень смелые и талантливые люди!", - отметил он.

Ранее Пентагон подтвердил, что в операции участвуют 36 американских спецназовцев и военных спасателей, направленных в Таиланд с расположенной в Японии авиабазы США Кадена.

Как отметила в воскресенье телекомпания CBS, школьникам помогают выбраться из пещеры 18 аквалангистов, в том числе из военно-морских диверсионных отрядов "Силз": пятеро из Таиланда, остальные из США, Австралии и Японии.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на представителей местных властей, на поверхность уже выведены шесть учащихся.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.

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