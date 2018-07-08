В Дагестане пропал трехлетний ребенок

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели и добровольцы ведут поиски трехлетнего ребенка, пропавшего в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщает в воскресенье ГУ МЧС России по республике.

"Информация о том, что в селении Шаитли Цунтинского района пропал ребенок трех лет, поступила в 14:45 мск", - говорится в сообщении главка.

Как сообщили ТАСС в администрации района, поиски ведутся в том числе вдоль местных рек - Шаитли и Митлуда. "В работе задействован личный состав пожарного гарнизона Цунтинского района и поисково-спасательные службы Шамильского района и более 300 добровольцев", - сообщил представитель администрации.