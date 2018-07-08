Около 2 тыс. жителей Забайкалья оказались в зоне подтопления из-за подъема уровня реки Кия

ТАСС, 8 июля. Резкий подъем уровня реки Кия после обильных дождей привел к подтоплению до 560 домов в Шилкинском районе Забайкальского края. В них проживают около 2 тыс. человек, эвакуация потребовалась примерено 60 из них. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник пожарно-спасательной части района Сергей Ермачек.

"До 560 домов подтоплены: где-то больше, где-то вода только зашла за ограду. В зону подтопления попадают около 2 тыс. человек. Эвакуированы из них в пределах 50 - 60 человек, спасатели продолжают точечные проверки по звонкам", - сказал он.

По его словам, для эвакуированных жителей в районе созданы три специальных пункта временного размещения.

По данным пресс-службы губернатора региона, сейчас подтоплены населенные пункты еще в трех районах края - Тунгокоченском, Карымском и Читинском. Повреждены четыре моста, местами - дорожное полотно, нарушена связь. В зону подтопления стягиваются силы и средства регионального управления МЧС, Забайкалпожспаса, МВД. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, река подмыла опору четного железнодорожного моста на станции Шилка.

"В 17:28 местного времени [11:28 мск] на станции Шилка в результате подъема уровня воды в реке Кия подмыта опора четного железнодорожного моста. <...> Движение по мосту остановлено. Пострадавших и угрозы экологии нет. <...> Происшествие не влияет на движение пассажирских поездов", - сказали в пресс-службе.

Представители пресс-службы железной дороги уточнили, что движение поездов в обоих направлениях осуществляется по нечетному мосту. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Шилка, Борзя и Чита.

В воскресенье первый вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Кулаков провел экстренное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. "Из-за погодных условий мы пока не можем поднять в воздух вертолеты, как только появится возможность, техника будет задействована. Уже развернута работа аварийных бригад по восстановлению связи и электроснабжения; людей в подтопленных населенных пунктах эвакуируют, во временных пунктах организованы условия для нормальной жизнедеятельности", - приводит пресс-служба слова Кулакова. В настоящее время первый зампред и руководитель краевого департамента ГО и ПБ Федор Кургузкин работают в Шилкинском районе.

Дожди уже около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. В пятницу ГУ МЧС России распространило предупреждение об ухудшении погоды: дождях, ливнях, грозах, угрозе града. По этой причине в субботу власти ввели в регионе режим повышенной готовности.