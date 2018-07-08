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Полицейские оштрафовали пассажира, устроившего дебош в самолете Москва - Екатеринбург

Происшествия
8 июля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в полете мужчина нецензурно выражался и распивал алкогольные напитки

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции оштрафовали пассажира, который устроил дебош в самолете, следовавшем рейсом Москва - Екатеринбург.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, "8 июля около 14:00 местного времени в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово [Екатеринбург] от сотрудников одной из авиакомпаний поступило сообщение, что к борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва [Домодедово] - Екатеринбург, требуется наряд полиции". "К приземлившемуся в аэропорту Кольцово самолету прибыли сотрудники транспортной полиции. Они доставили в дежурную часть одного из пассажиров эконом-класса, который во время перелета вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ ["Мелкое хулиганство"]", - сказала она.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что полицейские в екатеринбургском аэропорту задержали пьяного пассажира, летевшего из Москвы рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" и устроившего дебош на борту. Мужчина в полете нецензурно выражался, распивал алкогольные напитки, на попытки экипажа забрать у него алкоголь устроил скандал, который чуть не перерос в драку.

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