Полицейские оштрафовали пассажира, устроившего дебош в самолете Москва - Екатеринбург

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции оштрафовали пассажира, который устроил дебош в самолете, следовавшем рейсом Москва - Екатеринбург.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, "8 июля около 14:00 местного времени в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово [Екатеринбург] от сотрудников одной из авиакомпаний поступило сообщение, что к борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва [Домодедово] - Екатеринбург, требуется наряд полиции". "К приземлившемуся в аэропорту Кольцово самолету прибыли сотрудники транспортной полиции. Они доставили в дежурную часть одного из пассажиров эконом-класса, который во время перелета вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ ["Мелкое хулиганство"]", - сказала она.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что полицейские в екатеринбургском аэропорту задержали пьяного пассажира, летевшего из Москвы рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" и устроившего дебош на борту. Мужчина в полете нецензурно выражался, распивал алкогольные напитки, на попытки экипажа забрать у него алкоголь устроил скандал, который чуть не перерос в драку.