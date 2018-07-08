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Шесть российских туристов пострадали в ДТП на юго-западе Турции

Происшествия
8 июля, 20:08 дата обновления: 8 июля, 20:15 UTC+3

По данным телеканала CNN Turk, микроавтобус с россиянами столкнулся с трактором

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АНКАРА, 8 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в воскресенье в ДТП на юго-западе Турции. Представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил корреспонденту ТАСС, что россияне получили легкие травмы.

"Правоохранительные органы подтвердили нам, что автобус туроператора "Анекс-тур" попал в аварию в 05:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС). Шесть наших граждан получили легкие травмы, они были доставлены в ближайший госпиталь для оказания им первой помощи", - сказал сотрудник российской дипмиссии.

По его словам, "после оказания первой помощи туристы проследовали в аэропорт, их рейс специально задержали, чтобы они смогли спокойно вылететь домой".

Телеканал CNN Turk сообщил, что микроавтобус с гражданами РФ столкнулся с трактором на трассе Мугла - Фетхие в уезде Ортаджа. Туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан.

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