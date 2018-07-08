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Проливные дожди стали причиной аварии на железной дороге в Турции

Происшествия
8 июля, 21:04 дата обновления: 8 июля, 21:10 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 8, июля. /ТАСС

В минтрансе республики заявили, что грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт

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АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Проливные дожди стали причиной аварии на железной дороге в Турции, в результате которой погибли 10 человек, еще 73 пострадали. Об этом заявило в воскресенье министерство транспорта, мореходства и коммуникаций страны.

"Было установлено, что по причине проливных дождей грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт", - приводит Anadolu заявление министерства.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Капыкуле - Стамбул. В провинции Текирдаг часть состава сошла с рельсов и перевернулась.

Представитель министерства здравоохранения Эйюп Гюмюш ранее сообщил, что при аварии погибли не менее 10 человек, еще 73 пострадали.

Президент Турции Тайип Эрдоган оперативно получает информацию о случившемся. Он уже выразил соболезнования семьям погибших.

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Темы
Авария на железной дороге в Турции
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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