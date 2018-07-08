Три человека погибли при столкновении пяти машин и мотоцикла в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате крупного ДТП в Крыму, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах полуострова.

"В общей сложности шесть пострадавших: двое погибли на месте, третий умер в карете скорой помощи. Среди живых двое - "тяжелые" и один - средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Среди погибших - ребенок, который находился на мотоцикле.

Как пояснили ТАСС в городской больнице Симферополя, на данный момент в медучреждение доставлены двое пострадавших: мужчина в состоянии средней степени тяжести и женщина в тяжелом состоянии, которую поместили в реанимацию.

Как сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС, авария с участием пяти автомобилей и мотоцикла произошла поздно вечером в воскресенье на 634-м километре трассы Симферополь - Харьков возле села Новоандреевка Симферопольского района. В результате ДТП имеются пострадавшие, других данных в МЧС не приводят. В ликвидации последствий задействованы 20 человек и восемь единиц техники.