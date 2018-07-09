Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Вануату

ТАСС, 9 июля. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у берегов острова Танна, принадлежащего Республике Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 61 км к северо-востоку от города Исангел (1,4 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 259 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало.

Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.