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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Вануату

Происшествия
9 июля, 1:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало

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ТАСС, 9 июля. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у берегов острова Танна, принадлежащего Республике Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 61 км к северо-востоку от города Исангел (1,4 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 259 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало.

Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.

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