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Циклон "Берил" в Атлантике потерял характеристики тропического шторма

Происшествия
9 июля, 1:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, июля. /ТАСС

Остаточное атмосферное явление продвигается в северо-западном направлении со скоростью 11,6 м/с

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Циклон "Берил", сформировавшийся в Атлантическом океане, потерял характеристики тропического шторма и начал рассеиваться, однако до сих пор может представлять опасность. Об этом сообщил в воскресенье американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

По его данным, остаточное атмосферное явление находится примерно в 110 км к юго-востоку от карибского островного государства Доминики и продвигается в северо-западном направлении со скоростью 11,6 м/с.

По данным синоптиков, ослабевший "Берил" все равно пока представляет опасность, так как несет с собой сильные ветры и дожди. Как отмечается, власти Доминики и Барбадоса пока полностью не отменили введенные ранее штормовые предупреждения.

"Берил" являлся вторым тропическим штормом, сформировавшимся за последние месяцы в Атлантике. Первым был "Альберто", вызвавший проливные дожди на территории США. В воскресенье в 245 км от побережья американского штата Северная Каролина сформировался тропический шторм "Крис".

Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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