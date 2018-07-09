Вулкан Эбеко на Парамушире выбросил пепел на 2,5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Пепловый выброс до 2,5 км на вулкане Эбеко, расположенном в северной части Курильского острова Парамушир, зафиксирован специалистами в понедельник утром. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Утром 9 июля в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 2,5 км, шлейф распространился в северо-западном направлении от города Северо-Курильска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для населения нет.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, явлению присвоен оранжевый код опасности. Согласно авиационным цветовым кодам, рекомендованным международной организацией гражданской авиации, оранжевый код - это высокий код опасности, следующий за самым высоким (красным). Это означает, что на вулкане в любое время могут произойти выбросы, которые представляют опасность для самолетов. Пепел при попадании в турбины может вывести их из строя.

Вулкан активизировался с середины ноября 2016 года. Эбеко расположен в северной части острова Парамушир, в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.