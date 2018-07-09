Более 100 сибирских спасателей МЧС направят в пострадавшее от паводка Забайкалье

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Более 100 спасателей из Красноярского края и Новосибирской области направят в Забайкальский край, где накануне от разлива рек пострадали шесть населенных пунктов, включая город Шилка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

"Руководство Сибирского регионального центра МЧС России приняло решение направить силы профессиональных спасателей в Забайкальский край, где в результате выпадения обильных осадков и резкого подъема уровня воды в реках наблюдается сложная паводковая ситуация. Более 100 специалистов из Красноярска и Новосибирской области будут оказывать всю необходимую помощь местным властям и жителям пострадавшего региона", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, самолет Ан-74 уже доставил в Читу из Красноярска аэромобильную группировку из 20 спасателей. Кроме того, в понедельник самолет Ил-76 перебросит в регион 80 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирска. "Спасатели оснащены плавсредствами, аварийно-спасательным инструментом, гидрокостюмами и световыми башнями для проведения необходимых работ в темное время суток, беспилотными летательными аппаратами для мониторинга паводковой обстановки, средствами связи и другим необходимым оборудованием", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, из Бурятии в Забайкалье передислоцирован вертолет Ми-8 МЧС России, который окажет всю необходимую помощь, в том числе по оперативной доставке специалистов и грузов. Ожидается, что спасатели помогут в эвакуации населения, спасении от воды имущества и домашнего скота, доставке местным жителям продуктов питания и медикаментов, а также проведут неотложные восстановительные работы на территориях, пострадавших от воды.

Начальник регионального главка МЧС Александр Сидоров на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности отметил, что в готовность для помощи в устранении последствий паводка также приведены вертолеты Ми-8 Росгвардии и компании "Аэросервис".

Реки в Забайкалье вышли из берегов после обильных осадков. В результате подтопило шесть населенных пунктов в трех районах края, под водой оказались 157 домов, в которых проживали 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков с населением более 1,4 тыс. человек. В понедельник губернатор Наталья Жданова объявила о введении на всей территории региона режима чрезвычайно ситуации.