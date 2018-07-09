Режим ЧС действует в пяти районах Новосибирской области из-за аварий на объектах ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с авариями на коллекторах и скважинах введен в пяти населенных пунктах Новосибирской области. Об этом сообщил с понедельник на оперативном совещании в правительстве первый замначальника регионального ГУ МЧС России Андрей Деменев.

"В связи с авариями на канализационных коллекторах в Бердске, Барабинске, Татарске, а также выходом из строя водонапорной башни в селе Степногутово Тогучинского района и скважины в Медведске Черепановского района на территории этих муниципальных образований введен режим ЧС", - сказал Деменев.

Администрации муниципалитетов направили обращения областным властям на выделение средств из резервного фонда. Ведутся восстановительные работы, осуществляется контроль качества питьевой воды.

Как сообщалось ранее, в Бердске с населением 100 тыс. человек в конце июня произошла крупная авария: из-за прорыва канализации обрушился грунт на участке 300 метров, подтопило жилые дома. Из областного бюджета на строительство нового коллектора будет выделено 32 млн рублей.