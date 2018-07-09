Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24

ТАСС, 9 июля. Число погибших при аварии на железной дороге в Турции выросло до 24, еще 338 человек пострадали. Об этом в понедельник сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на заместителя премьер-министра Реджепа Акдага.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 73 пострадавших в результате инцидента.

По данным телеканала, поисково-спасательная операция закончилась в понедельник в 06:00 по местному времени (совпадает с мск). Все пострадавшие доставлены в больницы и получили медицинскую помощь. 124 человека остаются под наблюдением медиков.

Пассажирский поезд следовал в воскресенье по маршруту Капыкуле - Стамбул. В провинции Текирдаг часть состава сошла с рельсов и перевернулась. Причиной аварии стали проливные дожди, вымывшие грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой.