Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24

Происшествия
9 июля, 7:29 дата обновления: 9 июля, 7:45 UTC+3

Всех пострадавших доставили в больницы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Mehmet Yirun/DHA-Depo Photos via AP

ТАСС, 9 июля. Число погибших при аварии на железной дороге в Турции выросло до 24, еще 338 человек пострадали. Об этом в понедельник сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на заместителя премьер-министра Реджепа Акдага.

Смотрите также

Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24

Проливные дожди стали причиной аварии на железной дороге в Турции

Ранее сообщалось о 10 погибших и 73 пострадавших в результате инцидента.

По данным телеканала, поисково-спасательная операция закончилась в понедельник в 06:00 по местному времени (совпадает с мск). Все пострадавшие доставлены в больницы и получили медицинскую помощь. 124 человека остаются под наблюдением медиков.

Пассажирский поезд следовал в воскресенье по маршруту Капыкуле - Стамбул. В провинции Текирдаг часть состава сошла с рельсов и перевернулась. Причиной аварии стали проливные дожди, вымывшие грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на железной дороге в Турции
Страны
Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
Россия настаивает на признании нелегитимным решения о расширении мандата ОЗХО
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
СМИ: в Таиланде готовятся возобновить эвакуацию людей из пещеры Кхао Луанг
6
Спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
7
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!