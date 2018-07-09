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В Киргизии разбился вертолет Ми-8

Происшествия
9 июля, 8:30 дата обновления: 9 июля, 8:37 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 9, июля. /ТАСС

По предварительным данным, есть пострадавшие

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БИШКЕК, 9 июля. /ТАСС/. В Иссык-Кульской области Киргизии разбился вертолет Ми-8. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в МЧС республики.

По данным ведомства, в результате инцидента есть пострадавшие.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии, потерпевший крушение вертолет принадлежит силам воздушной обороны республики. "Сегодня при проведении спасательной операции на площадке Южный Иныльчек потерпел аварию вертолет сил воздушной обороны республики Ми-8 МТВ", - говорится в распространенном в понедельник сообщении Генштаба.

"Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт", - отмечается в документе.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, в настоящее время принимаются меры по эвакуации пострадавших.

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