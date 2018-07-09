В Приморье загорелся автомобиль с боеприпасами

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Спасателям удалось ликвидировать возгорание автомобиля "Урал", груженного, по предварительным данным, боеприпасами в районе села Дружба в Приморье. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

"Аварийная ситуация произошла с автомобилем "Урал", по предварительной информации, груженым боеприпасами. По данным краевого учреждения по пожарной безопасности, автомобиль горел в 50 километрах от поселка Пограничный в районе села Дружба. Возгорание было ликвидировано в 07:53 мск", - говорится в сообщении.

В краевом учреждении ГО и ЧС Приморского края в свою очередь отметили, что информации о разрушениях не поступало.

На месте происшествия военными и полицией выставлено оцепление. Эвакуированы 28 жителей близлежащих домов. Дорога в районе села Дружба остается перекрытой. Объект обследуют военнослужащие.

Село Дружба с населением более 2 тыс. человек находится в 132 км от Владивостока.