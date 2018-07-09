Главу наукограда Циолковский при космодроме Восточный обвиняют в мошенничестве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава наукограда Циолковский в Амурской области Николай Кохно обвиняется в мошенничестве при строительстве здания ОАО "Российские космические системы" на космодроме Восточный. Как сообщает Следственный комитет РФ, уголовное дело в отношении него будет передано в суд.

"За квартиру в Благовещенске Николай Кохно обещал бизнесмену победу в конкурсе на строительство здания ОАО "Российские космические системы" на космодроме. Уголовное дело будет передано в суд", - сообщает СК.

Руководитель администрации наукограда, расположенного вблизи космодрома Восточный, был задержан 16 ноября по подозрению в получении взятки в крупном размере. 13 июня Благовещенский городской суд по ходатайству следователей переквалифицировал уголовное дело в отношении Кохно с ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере") на ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере").