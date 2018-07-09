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Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Тульской области

Происшествия
9 июля, 10:11 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 9, июля. /ТАСС

После столкновения с большегрузом ВАЗ-2115 загорелся

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ТУЛА, 9 июля. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в понедельник в результате столкновения большегруза Volvo и легковой машины ВАЗ-2115 на автодороге "Тула - Белев" в Ленинском районе Тулы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"На данный момент известно, что погиби три человека - водитель и два пассажира ВАЗ-2115, водитель Volvo пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла около 02:00 мск в районе деревни Хопилово. "К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе, добавив, что в результате ДТП легковая машина загорелась.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

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