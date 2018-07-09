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Стадо коров затоптало детей в Башкирии

Происшествия
9 июля, 10:29 UTC+3 УФА УФА 9, июля. /ТАСС

В результате происшествия пострадали три ребенка, все они госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, полиция проводит проверку

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УФА, 9 июля. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку после того, как стадо коров причинило травмы детям в Туймазинском районе Башкирии, сообщили в понедельник в пресс-службе УМВД по республике.

Инцидент произошел 8 июля недалеко от села Япрыково.

"По предварительным данным, недалеко от села Япрыково дети прогуливались с собакой, которая залаяла на пасущихся коров. Напуганное стадо направилось в сторону детей. Известно, что коровы находились под присмотром пастуха. Сейчас по факту инцидента проводится проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети получили "телесные повреждения", характер и степень тяжести травм не уточняется.

По данным местных СМИ, в результате происшествия пострадали три ребенка, все они госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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