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Москвича обманули почти на 900 тыс. руб. под предлогом продажи оборудования для майнинга

Происшествия
9 июля, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Подозреваемого в мошенничестве отпустили под подписку о невыезде

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 900 тыс. рублей, совершенном под предлогом продажи оборудования для майнинга криптовалют. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Подмосковья, похитившего 870 тыс. рублей у 32-летнего москвича под предлогом продажи оборудования для майнинга криптовалют", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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