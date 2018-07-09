Москвича обманули почти на 900 тыс. руб. под предлогом продажи оборудования для майнинга

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 900 тыс. рублей, совершенном под предлогом продажи оборудования для майнинга криптовалют. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Подмосковья, похитившего 870 тыс. рублей у 32-летнего москвича под предлогом продажи оборудования для майнинга криптовалют", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.