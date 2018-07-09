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Работа мобильного оператора Vodafone в ДНР нарушена из-за аварии

Происшествия
9 июля, 10:57 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 9, июля. /ТАСС

Это не первый случай сбоя мобильной связи в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках

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ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Работа украинского мобильного оператора Vodafone на территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) нарушена в связи с аварией в районе подконтрольного Киеву Лисичанска. Об этом в понедельник Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе министерства связи ДНР.

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"На сети Vodafone снова авария. С 9:00 связи оператора нет ни в ДНР, ни в ЛНР. Повреждение предположительно в районе подконтрольного Украине Лисичанска", - отметили в пресс-службе.

Это не первый случай сбоя мобильной связи в провозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой народных республиках. Так, 11 января 2017 года из-за аварии сигнал Vodafone пропал на всей территории Донбасса. В провозглашенной Луганской народной республике мобильная связь была восстановлена 19 января. На территории ДНР сигнал отсутствовал вплоть до 27 апреля.

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