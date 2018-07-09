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Суд отменил решение об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом

Происшествия
9 июля, 10:27 дата обновления: 9 июля, 11:06 UTC+3

Мосгорсуд вернул дела Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум на новое рассмотрение

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Адвокат Дмитрий Харитонов и Кирилл Серебренников

Адвокат Дмитрий Харитонов и Кирилл Серебренников

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение об ограничении в сроках ознакомления с уголовным делом режиссера Кирилла Серебренникова и бывшего руководителя департамента Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум, обвиняемых в хищении бюджетных средств Минкультуры РФ. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Решение суда первой инстанции отменить и вернуть дело на новое рассмотрение", - сказал судья.

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Ранее Басманный суд Москвы установил для Софьи Апфельбаум и других фигурантов дела о хищении - Кирилла Серебренникова, экс-гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрия Итина - срок ознакомления с материалами до 19 июля. 

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил в суде, большой объем материалов уголовного дела невозможно изучить за отведенное время. "Мы фотографируем тома и изучаем их дома. Такое количество томов невозможно изучить за такое короткое время, мы будем жаловаться в ЕСПЧ на процедуру ознакомления с делом и выиграем это дело, а Верховный суд России отменит приговор суда, который будет вынесен, несмотря на такие существенные нарушения закона", - сказал адвокат.

Защита Апфельбаум также в ходе заседания просила отменить постановления суда первой инстанции. "Ни я, ни Апфельбаум не затягиваем процедуру ознакомления с делом. Решается судьба большого количества людей, и изучать материалы второпях нельзя. Мы изучим ровно столько томов, сколько сможем", - сказала адвокат.

Следователь сообщил, что тома уголовного дела выдаются для изучения согласно действующему законодательству и без каких-либо ограничений. "Тома выдаются в подшитом и пронумерованном виде, строго в соответствии с законом. Следствие не ограничивает Серебренникова и его защитников в количестве томов, они могут знакомиться каждый день, но защитники и Серебренников сами решают, когда им закончить и сколько томов изучить в день", - сказал следователь.

Следователь заявил, что решение суда было законным и обоснованным. "Тома предоставляются без ограничения, фигуранты могут изучать тома в любом объеме. Прошу решение суда первой инстанции оставить без изменения", - добавил следователь.

Апфельбаум попросила отменить решение Басманного суда. "Мы не можем ознакомится с делом в такой короткий срок", - отметила обвиняемая.

"Я хочу удовлетворения нашей просьбы и прошу продлить нам срок для ознакомления с делом. У нас нет задачи затягивать сроки, в том, что мы прочитали, нет никаких доказательств моей вины или вины других людей", - сказал Серебренников.

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