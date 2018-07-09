В Приморье саперы ищут боеприпасы из сгоревшего военного грузовика

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Саперы ведут поиск неразорвавшихся боеприпасов в районе села Дружба в Приморье, где в понедельник произошел пожар с военным автомобилем "Урал". Об этом ТАСС сообщил глава администрации Пограничного района Николай Тодоров.

"Часть снарядов разорвалась прямо в машине, поэтому она очень сильно повреждена, - рассказал собеседник агентства. - Сейчас идет обследование домов в селе Дружба, где произошел пожар. По предварительным данным, они не пострадали".

"На месте работают саперы, ищут оставшиеся патроны и боеприпасы. Население эвакуировано из опасной зоны", - сказал Тодоров.

Ранее сообщалось о происшествии с автомобилем "Урал, перевозившим боеприпасы. Автомобиль загорелся в 50 км от поселка Пограничный в районе села Дружба. На месте происшествия военные и полиция выставили оцепление, дорога в районе села остается перекрытой.

В пресс-службе Восточного военного округа подтвердили, что пожар произошел в грузовике "Урал", который перевозил военно-техническое имущество одной из воинских частей Приморья. Машна двигалась на полигон для проведения занятий по боевой подготовке.

"Возгорание оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Пострадавших нет. Командование Восточного военного округа проводит проверку", - сообщили в пресс- службе.