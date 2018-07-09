Reuters: в Таиланде возобновили эвакуацию людей из пещеры Кхао Луанг

ТАСС, 9 июля. Спасатели в Таиланде возобновили в понедельник эвакуацию оставшихся в пещере Кхао Луанг девяти человек, которые находятся внутри более двух недель. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сколько человек будет выведено из пещеры в этот раз, не сообщается. Ранее газета Khaosod отмечала, что эвакуация проходит быстрее, чем ожидалось. Возможно, это связано с прогнозами метеорологов, согласно которым сильные ливни вернутся в регион в среду и четверг.

В воскресенье 90 водолазов приняли участие в операции по спасению группы из четырех детей, которым пришлось преодолеть 4 км извилистых, местами полностью затопленных путей. После эвакуации все они были доставлены в больницу. Состояние одного из них вызывало опасения, однако сейчас оно стабилизировалось.

В некоторых СМИ стала появляться информация, что одним из эвакуированных может быть 25-летний тренер, однако официального подтверждения этому нет. По данным газеты The Nation, родственники, находящиеся возле пещеры, до сих пор не знают, чьих детей уже успели вывести.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.