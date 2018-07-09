На авиационном заводе в Иркутске загорелся малярный цех

ТАСС, 9 июля. Крупному пожару, возникшему на территории Иркутского авиационного завода в Иркутске, присвоили повышенный номер сложности. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации Главного управления МЧС по Иркутской области, на территории авиазавода горит анодно-малярный цех № 34. "Пожар возник в трехэтажном здании цеха, огонь распространился на кровлю. Сейчас площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м, ему присвоен четвертый номер сложности", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 800 кв. м.

Из цеха вывели 50 человек, по предварительным данным, никто не пострадал. Группировка по тушению пожара увеличивается.

При этом в ведомстве добавили, что существует угроза распространения огня на соседние здания.

Иркутский авиазавод является филиалом корпорации "Иркут".