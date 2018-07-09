Двое москвичей пойдут под суд за хищение 12,5 млн руб., Porshe и часов Constantin Vacheron

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Москвы, обвиняемых в хищении 12,5 млн рублей, автомобиля Porshe и элитных часов Constantin Vacheron стоимостью 30 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, обвиняемые за вознаграждение обещали потерпевшим якобы решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Москвы Сергея Виноградова и Станислава Ансимова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, с ноября 2014 года по январь 2015 года Виноградов пообещал столичному коммерсанту за вознаграждение повлиять на принятие органами внутренних дел Москвы решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Полученные от потерпевшего 12,5 млн рублей злоумышленник похитил.

"Кроме того, Виноградов и Ансимов в 2015 году убедили того же коммерсанта, что смогут обеспечить отзыв одним из банков претензий по займам. В качестве вознаграждения якобы для передачи сотрудникам банка сообщники получили автомобиль Porshe и две пары часов Constantin Vacheron, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб в размере 30 млн рублей", - отметили в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.