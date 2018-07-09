В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, которые накануне вечером избили депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых в преступлении", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в воскресенье вечером на юго-западе Москвы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в настоящее время депутат с травмами, в том числе с сотрясением мозга, находится в больнице.