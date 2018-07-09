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В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева

Происшествия
9 июля, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В настоящее время депутат находится в больнице

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Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, которые накануне вечером избили депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых в преступлении", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в воскресенье вечером на юго-западе Москвы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в настоящее время депутат с травмами, в том числе с сотрясением мозга, находится в больнице.

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