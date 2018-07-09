Адвокат: ответчик предлагал мировое соглашение по иску Дерипаски

УСТЬ-ЛАБИНСК /Краснодарский край/, 9 июля. /ТАСС/. Представитель Александра Кириллова (Алекса Лесли) обращался с предложением заключить мировое соглашение по иску бизнесмена Олега Дерипаски о разглашении данных о его частной жизни, ответчиками по которому выступают Кириллов и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Об этом сообщил в понедельник журналистам адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Первое заседание процесса должно было состояться 18 июня, однако его перенесли на 9 июля из-за того, что на заседание не явились ни сами ответчики, ни их представители. Адвокат Дерипаски пояснял ТАСС, что до 9 июля будут предприняты дополнительные меры для извещения стороны ответчиков.

"Представитель Кириллова адвокат Смирнов обращался ко мне с предложением заключить мировое... Но у меня таких инструкций от доверителя нет", - сказал адвокат Дерипаски.

Дерипаска 9 февраля подал иск против Кириллова и Вашукевич в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся его личной жизни. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также сделанных тайно аудиозаписях его разговоров, раскрывающих детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации. Дерипаска требует с ответчиков 2 млн рублей (по 1 млн с Кириллова и Вашукевич).

Кроме того, по ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Из-за жалоб, поступивших от ресурсов, страницы которых содержали послужившую поводом для подачи иска информацию и были заблокированы, суд приостановил работу по делу. На время рассмотрения жалоб материалы дела были переданы в Краснодарский краевой суд, работа по нему была приостановлена. В конце марта краевой суд отказался удовлетворить жалобы, дело вернулось в Усть-Лабинск.