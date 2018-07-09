На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве

ТБИЛИСИ, 9 июля. /ТАСС/. На место захоронения четырехлетнего мальчика, пропавшего 6 июля в Душетском районе на северо-востоке Грузии, указал подозреваемый в его убийстве. Об этом в эфире тбилисской телекомпании "Маэстро" заявил в понедельник глава администрации Душетского района Зураб Сехниашвили. Он сообщил, что в убийстве мальчика и его родителей - 44-летнего Райана и 43-летней Лоры Смит подозревается 19-летний местный пастух, который был задержан 8 июля.

"Тело мальчика было найдено сегодня на рассвете. Оно было захоронено у подножья водопада в ущелье Хада. Подозреваемый признал свою вину и сам привел сотрудников правоохранительных органов к месту захоронения 4-летнего мальчика", - сказал Сехниашвили.

Жители прилегающего к ущелью Хада села Цкери рассказали местным СМИ, что задержанный правоохранительными органами пастух сам проводил семью Смитов к водопаду. Сельчане сообщили, что пастух уже признал свою вину и рассказал о случившемся. По их словам, причиной убийства стал конфликт между 19-летним пастухом и Райаном Смитом. После словесной перепалки пастух выстрелил в мужчину из охотничьего ружья, а женщину столкнул в водопад. "Говорят, что и ребенка он застрелил - потому, что тот сильно плакал. А потом закопал. Самое страшное, что все эти дни этот пастух и сам участвовал в поисках пропавших", - рассказали местные жители.

В МВД Грузии версию об убийстве семьи Смит пока не комментируют. В ведомстве корреспонденту ТАСС сообщили, что "все три члена семьи найдены мертвыми, поиски в ущелье Хада прекращены, тела в понедельник доставлены в Тбилиси на экспертизу". Ожидается, что официальное заявление о произошедшем в Душетском районе МВД сделает в течение дня.

Лора и Райан Смиты являлись гражданами США, с 2011 года они проживали в Грузии - в Марнеульском районе и имели двойное - американское и грузинское - подданство. 6 июля в Центр неотложной помощи МВД Грузии поступило сообщение о том, что супруги не выходят на связь с близкими. В тот же день в результате поисковых работ у подножья водопада в ущелье было найдено тело женщины, а на второй день дальше по течению реки был найден мужчина. Мальчика на протяжении четырех дней искали 25 местных спасателей и группа водолазов из Тбилиси.