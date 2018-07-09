Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве

Происшествия
9 июля, 12:52 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 9, июля. /ТАСС

Власти сообщили, что в убийстве ребенка и его родителей подозревается 19-летний местный пастух

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 9 июля. /ТАСС/. На место захоронения четырехлетнего мальчика, пропавшего 6 июля в Душетском районе на северо-востоке Грузии, указал подозреваемый в его убийстве. Об этом в эфире тбилисской телекомпании "Маэстро" заявил в понедельник глава администрации Душетского района Зураб Сехниашвили. Он сообщил, что в убийстве мальчика и его родителей - 44-летнего Райана и 43-летней Лоры Смит подозревается 19-летний местный пастух, который был задержан 8 июля.

"Тело мальчика было найдено сегодня на рассвете. Оно было захоронено у подножья водопада в ущелье Хада. Подозреваемый признал свою вину и сам привел сотрудников правоохранительных органов к месту захоронения 4-летнего мальчика", - сказал Сехниашвили.

Жители прилегающего к ущелью Хада села Цкери рассказали местным СМИ, что задержанный правоохранительными органами пастух сам проводил семью Смитов к водопаду. Сельчане сообщили, что пастух уже признал свою вину и рассказал о случившемся. По их словам, причиной убийства стал конфликт между 19-летним пастухом и Райаном Смитом. После словесной перепалки пастух выстрелил в мужчину из охотничьего ружья, а женщину столкнул в водопад. "Говорят, что и ребенка он застрелил - потому, что тот сильно плакал. А потом закопал. Самое страшное, что все эти дни этот пастух и сам участвовал в поисках пропавших", - рассказали местные жители.

В МВД Грузии версию об убийстве семьи Смит пока не комментируют. В ведомстве корреспонденту ТАСС сообщили, что "все три члена семьи найдены мертвыми, поиски в ущелье Хада прекращены, тела в понедельник доставлены в Тбилиси на экспертизу". Ожидается, что официальное заявление о произошедшем в Душетском районе МВД сделает в течение дня.

Лора и Райан Смиты являлись гражданами США, с 2011 года они проживали в Грузии - в Марнеульском районе и имели двойное - американское и грузинское - подданство. 6 июля в Центр неотложной помощи МВД Грузии поступило сообщение о том, что супруги не выходят на связь с близкими. В тот же день в результате поисковых работ у подножья водопада в ущелье было найдено тело женщины, а на второй день дальше по течению реки был найден мужчина. Мальчика на протяжении четырех дней искали 25 местных спасателей и группа водолазов из Тбилиси.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Грузия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
2
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве
5
Суд на Кубани взыскал по 500 тыс. рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли по иску Дерипаски
6
У Кремля нет информации о том, находился ли самолет лидера КНДР во Владивостоке
7
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!