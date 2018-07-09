Британского болельщика освободят из СИЗО из-за ошибочного включения в международный розыск

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия получила документы от Интерпола ОАЭ о том, что уголовное преследование и нахождение в международном розыске британского болельщика Тревера Мартина Хорси ошибочно, 9 июля он будет освобожден из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Магомед Эсендиров.

"Сегодня прокуратура получила документы от Интерпола ОАЭ о том, что уголовное преследование в отношении моего подзащитного не ведется и данные о его международном розыске ошибочны. В ближайшее время я встречаюсь с прокурором, и мы едем в СИЗО освобождать Хорси", - сказал адвокат.

В пятницу Тушинский суд Москвы арестовал до 31 августа подданного Великобритании Тревера Мартина Хорси, задержанного на стадионе "Спартак" во время матча чемпионата мира по футболу для решения вопроса о его экстрадиции по запросу Объединенных Арабских Эмиратов.

Как рассказал адвокат задержанного, Хорси 63 года, он болен диабетом и раком легких. По данным адвоката британца, полиция Эмиратов считает, что он расплатился недействительным чеком, зная об этом (в России эти действия квалифицируются по статье о мошенничестве УК).

Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено в 2011 году, но, по его словам, вопрос с правоохранительными органами этой страны был решен, Хорси с тех пор посещал другие страны, к нему не возникало претензий.