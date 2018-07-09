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Раненный возле бара в центре Москвы иностранец оказался американским журналистом

Происшествия
9 июля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Ранее полицейские задержали мужчину, который в ходе конфликта в баре на Рочдельской ударил ножом гражданина США

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пострадавшим во время конфликта около бара в центре Москвы в минувшие выходные оказался американский журналист. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Гражданин США 1991 года рождения получил ножевое ранение в ходе конфликта около бара на Рочдельской улице. Он прибыл в Россию в качестве журналиста", - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили ТАСС, что полицейские задержали мужчину, нанесшего в ходе конфликта в баре на Рочдельской улице ножевое ранение иностранцу. Иностранец сам обратился к патрулировавшим улицу полицейским и рассказал, что в баре неизвестный вступил в конфликт с ним и его другом. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

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