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Актера Александра Иншакова задержали с оружием в Центре международной торговли в Москве

Происшествия
9 июля, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Иншакову грозит административный штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков был задержан с травматическим оружием в здании Центра международной торговли в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Президент гильдии каскадеров России 71-летний Александр Иншаков задержан в здании Центра международной торговли на Краснопресненской набережной с травматическим пистолетом и патронами к нему. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.12 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему")", - сказал собеседник агентства.

По данной статье актеру грозит административный штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Как сообщил источник, у Иншакова имелось при себе разрешение на хранение и ношение оружия. Однако в соответствии с указом президента РФ от 9 мая 2017 года № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018" с 25 мая по 25 июля введен запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.

"Пистолет и патроны были изъяты в период действия указа и до окончания административного производства. Задержанный отпущен после составления административного протокола", - отметил источник.

Вместе с тем Иншаков сообщил ТАСС, что его никто не задерживал.

Иншаков снимался в двух десятках фильмах, самые известные из которых "Крестоносец" и "Мальтийский крест". Он является одним из создателей телесериала "Бригада". В качестве каскадера Иншаков появлялся в кинокартинах "Тегеран-43", "Плюмбум, или Опасная игра", "Холодное лето пятьдесят третьего...", "Человек с бульвара Капуцинов".

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