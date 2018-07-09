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Более 30 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за аварии на водопроводе

Происшествия
9 июля, 13:43 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 9, июля. /ТАСС

Прорыв трубы произошел около 10:20 мск на улице Любови Шевцовой, в настоящее время ведутся аварийные работы

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ВОРОНЕЖ, 9 июля. /ТАСС/. Авария на водопроводе диаметром 600 мм в Советском районе Воронежа стала причиной отключения холодной и горячей воды в более чем 80 домах с населением свыше 30 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в приемной руководителя управы района.

"Порядка 85 жилых домов - как частных, так и многоквартирных - остались без водоснабжения в Советском районе, это более 30 тыс. жителей. Без воды полностью два микрорайона - Тенистый и Первого Мая, а в центральной части Советского района без водоснабжения потребители, проживающие в квартале между улиц Шевцовой, Шендрикова, Перхоровича, Южно-Моравской", - рассказали в приемной руководителя управы Советского района.

Прорыв водопровода произошел около 10:20 мск на улице Любови Шевцовой, 16. "Ведутся аварийные работы, их проводит компания "РВК- Воронеж", - уточнили в приемной.

В Воронеже проживают более 1,1 млн человек, в Советском районе города более 150 тыс. жителей.

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