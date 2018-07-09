Пьяный москвич ударил сотрудника ФСБ при задержании за мелкое хулиганство

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Житель Москвы ударил сотрудника ФСБ при задержании за мелкое хулиганство в районе здания УФСБ по Москве и Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"40-летний житель Москвы нанес удар по лицу сотруднику ФСБ в ходе пресечения административного правонарушения и задержания в Большом Кисельном переулке. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Решается вопрос о направлении материалов в его отношении в военный следственный отдел СК РФ.