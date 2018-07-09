На Кубани застрелили экс-футболиста ингушского "Ангушта"

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Бывший футболист клуба "Ангушт" (Ингушетия) Тазир Кариев убит 7 июля в результате конфликта в городе Кропоткин Краснодарского края, сообщил ТАСС в понедельник источник, близкий к семье погибшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подтвердили в Следственном управлении СК по региону.

"Возбуждено дело", - сказала ТАСС представитель управления на вопрос о произошедшем в Кропоткине. Она добавила, что "личность погибшего установлена, подозреваемый задержан", но не уточнила обстоятельства произошедшего и имени погибшего.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что экс-футболист "Ангушта" был убит в ходе конфликта в Кропоткине. Источник, близкий к семье Кариева, рассказал ТАСС, что Тазир Кариев в последнее время жил в Кропоткине. В ночь перед гибелью он находился вместе с друзьями в одном из городских заведений.

По словам источника, у бывшего футболиста произошел конфликт с одним из посетителей, мужчины подрались. Уже наутро отец молодого человека, с которым возник конфликт, встретил Кариева на улице и выстрелил в него.

Бывший игрок клуба "Ангушт" был похоронен на родине в Ингушетии, уточник источник близкий к семье Кариева.

Информация о гибели Кариева опубликована также и на сайте "Ангушта". "7 июля 2018 года ушел из жизни экс-футболист назрановского "Ангушта" Тазир Кариев. Тазир с 2009 по 2015 годы выступал за "Ангушт", играя на позиции крайнего полузащитника. За назрановцев Тазир провел 104 матча и забил 15 голов", - говорится в сообщении.