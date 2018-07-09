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Отставного капитана из Петербурга приговорили к 10 годам за изготовление СВУ

Происшествия
9 июля, 13:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июля. /ТАСС

Кроме того, бывший военный заплатит штраф в размере 150 тыс. рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд огласил приговор капитану Военно-морского флота в отставке Александру Кушнареву. Как передает корреспондент ТАСС, суд признал его виновным в изготовлении СВУ, краже миномета с Ржевского артиллерийского полигона в Петербурге и приговорил к 10 годам колонии и штрафу.

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"Назначить Кушнареву наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии общего режима, назначить штраф в размере 150 тыс. рублей", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что прокуратура также просила осудить Кушнарева на 10 лет колонии. По версии следствия, летом прошлого года Кушнарев открыл стрельбу на территории гаражного кооператива на Рябовском шоссе рядом с Ржевским артиллерийским полигоном, после этого в его гараже сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, в частности миномет, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Стрельба началась на почве резко возникших неприязненных отношений к двум военнослужащим, и эти действия были квалифицированы как административное нарушение по статье "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах", по которой мировой суд Петербурга признал Кушнарева виновным и оштрафовал.

Параллельно с этим в Красногвардейском районном суде начали рассматривать уголовное дело. В конце июня в суде были запланированы прения сторон, после которых судья намеревалась удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора, но, находившийся под подпиской о невыезде Кушнарев на назначенное заседание не явился. Его объявили в розыск, меру пресечения изменили на заочное заключение под стражу.

Адвокат объяснял суду, что его подзащитный лежит в одной из больниц Ленинградской области, где в скором времени его действительно обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Ранее Кушнарев был капитаном на Северном флоте, но его отправили в отставку за недопуск к материалам, содержащим государственную тайну.

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