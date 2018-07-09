Суд на Кубани взыскал по 500 тыс. рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли по иску Дерипаски

УСТЬ-ЛАБИНСК /Краснодарский край/, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Краснодарском крае частично удовлетворил требования бизнесмена Олега Дерипаски по иску о разглашении данных о его частной жизни, ответчиками по которому выступают Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Они должны выплатить бизнесмену по 500 тыс. рублей, сообщил в понедельник журналистам адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

"Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал по 500 тыс. рублей с каждого из ответчиков", - сказал Мельников. Ранее сообщалось, что бизнесмен просил взыскать по 1 млн рублей с каждого ответчика.

По его словам, Вашукевич и Кириллов обязаны удалить материалы, их также запрещено хранить и распространять. Представитель суда подтвердила, что суд постановил взыскать по 500 тыс. с каждого из ответчиков и предписал удалить материалы.

Дерипаска 9 февраля подал иск против Кириллова и Вашукевич в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся его личной жизни. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также сделанных тайно аудиозаписях его разговоров, раскрывающих детали его частной жизни. Предприниматель заявил, что не давал согласия на разглашение персональной информации.

Кроме того, по ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Из-за жалоб, поступивших от ресурсов, страницы которых содержали послужившую поводом для подачи иска информацию и были заблокированы, суд приостановил работу по делу. На время рассмотрения жалоб материалы дела были переданы в Краснодарский краевой суд, работа по нему была приостановлена. В конце марта краевой суд отказался удовлетворить жалобы, дело вернулось в Усть-Лабинск.