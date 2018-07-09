Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде

В тот же день сотрудники парка прошли в подземелье примерно на 3 км, но были вынуждены вернуться из-за прибывавшей паводковой воды. Спасательная команда с необходимым оборудованием смогла попасть на место лишь на следующий день и приступила к поискам. 25 июня к операции подключились специалисты ВМС Таиланда.

Спасатели сумели добраться до детей лишь 2 июля. Пропавшие были найдены возле так называемого "Пляжа Паттайи". Дети и тренер чувствовали себя нормально, несмотря на 10-дневное заточение, хотя и были истощены.

Тренер передал сообщение, в котором поблагодарил всех за помощь и попросил прощения у родителей детей.