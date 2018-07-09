Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде

В Таиланде спасатели возобновили в понедельник эвакуацию оставшихся в пещере Кхао Луанг людей. Спасательная операция продолжается 15-й день.
23 июня стало известно о том, что 12 подростков в возрасте от 12 до 13 лет из футбольной команды и их 25-летний тренер пропали в пещере Кхао Луанг. Их велосипеды и вещи у входа в пещеру обнаружили сотрудники национального парка.
В тот же день сотрудники парка прошли в подземелье примерно на 3 км, но были вынуждены вернуться из-за прибывавшей паводковой воды. Спасательная команда с необходимым оборудованием смогла попасть на место лишь на следующий день и приступила к поискам. 25 июня к операции подключились специалисты ВМС Таиланда.
Спасатели сумели добраться до детей лишь 2 июля. Пропавшие были найдены возле так называемого "Пляжа Паттайи". Дети и тренер чувствовали себя нормально, несмотря на 10-дневное заточение, хотя и были истощены.
Тренер передал сообщение, в котором поблагодарил всех за помощь и попросил прощения у родителей детей.
Пещера простирается на несколько километров. В результате ливней, прошедших в регионе, резко повысился уровень воды, и часть ходов в пещере оказалась затопленной.
К школьникам были направлены 16 военных водолазов. Аквалангисты взяли с собой пищу, питьевую воду, лекарства. Спасатели тем временем пытались откачать воду, а также бурили альтернативные выходы. Однако после того, как были пробурены около 100 отверстий (самое протяженное из них — 400 м), выяснилось, что до детей добраться невозможно. Было принято решение провести эвакуацию обычным путем. Для этого их стали обучать умению обращаться с аквалангами.
К 9 июля спасателям удалось поднять на поверхность восемь из 13 пострадавших. Пока точно неизвестно, когда смогут вывести оставшихся подростков и тренера — это будет зависеть от условий, кроме того, известно, что все кислородные баллоны, размещенные по пути выхода, израсходованы и их надо заменить. Весь путь занимает около 4 км — это извилистые, местами полностью затопленные ходы.
В операции задействованы 90 водолазов — 50 иностранных и 40 тайских. В ходе операции один из тайских спасателей погиб, по предварительным данным, из-за недостатка кислорода.
Американский предприниматель Илон Маск направил в Таиланд специалистов своих компаний, чтобы выяснить, чем они могут помочь спасателям. Он также предложил создать из частей ракеты Falcon 9 "мини-субмарину".
Помощь тайским властям предоставили США, Великобритания, Китай, Россия, Бельгия, Япония, Лаос и Израиль. Губернатор области, где произошел инцидент, поблагодарил добровольцев и заявил, что "важнейшими факторами успеха этой операции являются хорошо организованное сотрудничество и распределение обязанностей".