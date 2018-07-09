Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Иркутского авиазавода

ТАСС, 9 июля. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе Иркутского авиационного завода - филиала корпорации "Иркут". Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Иркутской области.

"Открытое горение ликвидировано. Пожар не повлиял на технологический процесс завода", - сказал собеседник агентства. Специалисты не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ.

Пожар произошел в трехэтажном анодно-малярном цехе. На момент прибытия первого подразделения - пожарной части Иркутского авиазавода - наблюдалось горение кровли на площади 800 кв. м, затем площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м. На месте работают 16 единиц техники, 62 человека личного состава, звенья газодымозащитной службы. Из здания цеха вывели 50 человек.

В пресс-службе корпорации "Иркут" уточнили, что "согласно предварительной информации, возгорание возникло в кожухе под ванной, в которой проходит обработка титановых деталей".

Работников цеха о возгорании оповестила система пожарной сигнализации, и они, действуя в соответствии с инструкцией о пожарной безопасности, покинули помещение. "Все 12 ворот и дверей цеха были открыты для быстрой эвакуации. Погибших и пострадавших нет. Анодно-малярный цех расположен отдельно от остальных производственных и хозяйственных сооружений завода" - сообщили в корпорации.

К тушению пожара немедленно приступили два штатных подразделения пожаротушения ИАЗ, затем к ним присоединились силы МЧС РФ. "Благодаря слаженной работе пожарных расчетов, основное оборудование цеха не пострадало. Происшествие не окажет влияния на работу предприятия. На заводе приступила к работе комиссия, которая установит причины возгорания", - отметили в пресс-службе "Иркута".

О заводе

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) - филиал ПАО "Корпорация "Иркут", работает с 1932 года. Возможности завода позволяют выполнять полный цикл работ, включающий конструкторскую и технологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, послепродажное обслуживание. Завод производит в том числе и среднемагистральные самолеты МС-21