СМИ: поиски пропавших при крушении судна у Пхукета приостановлены из-за плохой погоды

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Поиски людей, пропавших при крушении судна "Феникс" у берегов таиландского острова Пхукет, временно остановлены из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила в понедельник газета Bangkok Post.

"Когда погода улучшится, операция по поиску пропавших людей возобновится", - заявил представитель ВМС Таиланда. По его словам, премьер-министр Прают Чан-Оча, посетивший сегодня Пхукет, констатировал, что сложившиеся погодные условия не подходят для продолжения операции. Власти до сих пор планируют поднять затонувшую яхту, которая находится на глубине 40 м, при помощи специального судна, оснащенного краном, и нескольких траулеров.

5 июля стало известно, что два туристических судна ("Феникс" и "Серенат"), на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Все находившиеся на "Серенате" 39 человек были спасены. По последним данным, на "Фениксе" было 96 человек - 89 туристов и 12 членов экипажа. Погибли 42 человека, спасены - 49, пятеро - числятся пропавшими без вести.