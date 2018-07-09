Педагог-репетитор балета Мариинского театра Ольга Искандерова погибла в ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Педагог-репетитор балетной труппы Мариинского театра, заслуженная артистка России Ольга Искандерова трагически ушла из жизни, став жертвой дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Мариинского театра, с которым балерина и педагог была творчески связана 56 лет.

"В ответ на Ваш запрос подтверждаем, что педагог-репетитор балетной труппы Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР Ольга Дмитриевна Искандерова погибла в результате ДТП 18 июня. Театр связался с дальними родственниками погибшей, которые в настоящее время находятся на прямой связи со следствием", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уроженка Ленинграда, классическая балерина Ольга Искандерова была принята в труппу Кировского (ныне Мариинского) театра в 1962 году, после окончания Хореографического училища имени Агриппины Вагановой, и танцевала на этой сцене в течение 23 лет. Исполняла партии и танцы в балетах классического репертуара. С 1985 года она преподавала классический танец в средних классах Хореографиеческого училища имени Вагановой (ныне - Академии русского балета имени Вагановой). Среди ее учениц - Дарья Павленко, Вероника Парт, Виктория Кутепова. С 1998 года Ольга Искандерова работала педагогом-репетитором Мариинского театра, занималась с солистами. Одновременно преподавала в балетных школах Канады, Республики Корея, США, Японии.