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Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде

Происшествия
9 июля, 14:09 дата обновления: 9 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Внутри остались еще пять человек

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ТАСС, 9 июля. Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность восьмого мальчика, который находились внутри более двух недель. Об этом в понедельник агентству Reuters сообщил источник.

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Предполагается, что ребенок сразу был отправлен на осмотр к врачам. О его состоянии ничего не сообщается. Внутри продолжают оставаться еще пять человек.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 июля водолазы вывели оттуда группу из четырех детей, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу.

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