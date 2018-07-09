Суд в Чечне начнет рассматривать дело правозащитника Титиева 18 июля

ГРОЗНЫЙ, 9 июля. /ТАСС/. Шалинский городской суд Чечни назначил на 18 июля первое судебное заседание по существу по делу главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере. Заседание пройдет в открытом режиме, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал".

"Заседание пройдет 18 июля в 18:00, в открытом режиме", - уточнили в пресс-службе.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.

Титиев был арестован. На прошлой неделе Верховный суд Чечни отказал защите правозащитника в переносе рассмотрения дела в другой регион.