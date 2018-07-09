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Источник: бывшего министра здравоохранения Дагестана отправили под домашний арест

Происшествия
9 июля, 15:56 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, июля. /ТАСС

Танку Ибрагимова подозревают в том числе в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств

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МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, который был задержан силовиками 7 июля, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Кировский районный суд Махачкалы в воскресенье избрал в качестве меры пресечения Ибрагимову домашний арест сроком на 10 дней. После предъявления обвинения мера пресечения будет автоматически продлена на два месяца", - сказал собеседник.

Силовики 7 июля провели обыск в доме Ибрагимова в Махачкале, а затем задержали его. По информации источника ТАСС в силовых структурах республики, бывший министр подозревается в ряде преступлений, в том числе в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

56-летний Ибрагимов возглавил минздрав Дагестана в феврале 2013 года. С начала февраля 2018 года являлся врио главы министерства. В начале апреля врио главы Дагестана Владимир Васильев принял отставку Ибрагимова.

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