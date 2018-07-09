Египет отрицает, что пожар стал причиной крушения самолета Egypt Air в 2016 году

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Египта опровергла информацию о якобы выясненных причинах крушения следовавшего рейсом из Парижа в Каир пассажирского самолета египетской авиакомпании Egypt Air. Катастрофа произошла над Средиземным морем весной 2016 года. Позиция египетских властей содержится в распространенном в понедельник специальном заявлении генпрокуратуры страны, которое цитирует портал Extra News.

"Появившиеся сообщения о якобы истинных причинах, которые привели к крушению самолета Egypt Air над Средиземным морем в мае 2016 года, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении генпрокуратуры Египта. В нем отмечается, что "утверждения о том, что причиной крушения стало возгорание в кабине пилотов, не имеют под собой никаких оснований или доказательств".

Египетская генпрокуратура подтвердила, что "расследование обстоятельств и причин катастрофы еще не закончено". Также подчеркнуто, что, согласно проведенным ранее экспертизам, "на останках погибших были обнаружены следы взрывчатых веществ", что является основанием для продолжения расследования.

6 июля эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) высказали мнение, что катастрофа самолета Airbus A320-232 авиакомпании Egypt Air над Средиземным морем произошла в 2016 году скорее всего из-за пожара, возникшего на борту лайнера. По их данным, полученным после изучения обломков самолета и содержания черных ящиков, наиболее предпочтительной является версия о том, что пожар возник в кабине пилота. Причем эксперты отмечают, что придерживаются подобной версии событий несмотря на то, что их египетские коллеги заявили о якобы "наличии следов взрывчатых веществ, обнаруженных на останках погибших".

Катастрофа самолета A320 египетской авиакомпании произошла 19 мая 2016 года над Средиземным морем. Авиалайнер Airbus A320-232 авиакомпании Egypt Air, совершавший рейс MS804 по маршруту Париж-Каир, упал в море примерно в 290 км к северу от города Александрии. В результате погибли все находившиеся на его борту 66 человек - 56 пассажиров и 10 членов экипажа.