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Причиной отравления детей в Ленобласти стал норовирус у персонала лагеря

Происшествия
9 июля, 16:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июля. /ТАСС

К раздаче пищи допускались не прошедшие медобследование сотрудники

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк назвала причиной заболевания 20 детей в частном детском оздоровительном лагере "Серебряный ручей" в Выборгском районе вирус у персонала, допущенного к раздаче пищи. Об этом она сообщила в понедельник на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Из выявленных нарушений режимного характера нужно отметить, что в лагере использовалось дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности. Также был допущен персонал, не имеющий обследования на вирусоносительство, в частности, вожатые. К сожалению, у этих вожатых и был в дальнейшем выделен норовирус [вирус, способный вызывать кишечную инфекцию] - он уже теперь четко установлен: он есть и у заболевших госпитализированных детей, и у контактных детей, которых мы обследовали, и у этих вожатых. Необследованный персонал допускался к раздаче пищи, и это послужило развитию инфекции", - сказала Историк.

По ее информации, заболевание было выявлено у 20 детей, шестнадцать были госпитализированы. Один из них продолжает лечение в больнице, остальные выписаны и отправлены домой или обратно в лагерь, который после дезинфекции продолжает работу.

Частный летний лагерь "Серебряный ручей" располагается на территории Выборгского района Ленинградской области, но зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Жалобы от родителей на плохое самочувствие находившихся там детей поступили в областное управление Роспотребнадзора 3 июля. После выезда представителей ведомства и бригады медиков и инфекционистов на место 16 детей были госпитализированы в Выборгскую межрайонную больницу с подозрением на кишечное заболевание.

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