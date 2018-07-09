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Число жертв ливней в Японии достигло 120

Происшествия
9 июля, 15:56 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, июля. /ТАСС

Более 60 числятся пропавшими

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© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
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© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS
© EPA-EFE/JIJI PRESS

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Число жертв ливней, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней достигло 120 человек. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

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Пропавшими, по последним данным, числится по крайней мере 61 человек. И, по мнению японских специалистов, число погибших, которое уже превысило рекордную отметку в 77 человек, установленную во время ливневых дождей и оползней в Хиросиме в 2014 году, будет расти.

Рекомендации об эвакуации сохраняются почти для 6 млн человек в 19 префектурах западной части Японии, а около 23 тыс. человек, покинувших свои дома, до сих пор находятся в специальных эвакуационных центрах. Спасатели при поддержке местной полиции и подразделений Сил самообороны страны с раннего утра до поздней ночи ведут поисковые и спасательные операции - тысячи людей до сих пор остаются заблокированными из-за серьезных затоплений городов и поселков, вызванных разливами рек. В общей сложности около 73 тыс. пожарных, полицейских и солдат Сил самообороны заняты в спасательных работах.

Премьер отменил поездку за границу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил свое заграничное турне, чтобы полностью сконцентрироваться на решении этой тяжелой ситуации.

"Я отменяю поездку за границу, чтобы направить все усилия на борьбу со стихийным бедствием. Жизни людей стоят на первом месте, и я сделаю все, что только возможно", - подчеркнул он.

При канцелярии главы правительства в круглосуточном режиме работает кризисный штаб, который занимается оперативным сбором информации и координацией работы всех профильных министерств и ведомств.

Удар по промышленности и железнодорожному сообщению

Крупные промышленные компании и предприятия из-за удара стихии были вынуждены приостановить работу своих заводов и фабрик. В частности, приостановили работу заводы таких крупных автоконцернов, как Mazda Motor и Daihatsu Motor. Наблюдаются серьезные перебои в автомобильном и железнодорожном сообщении. По данным Министерства государственных земель, инфраструктуры и транспорта страны Японии, 13 железнодорожных операторов на западе страны были вынуждены приостановить движения поездов по 37 направлениям.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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Последствия тайфуна в Японии
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