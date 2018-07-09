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СК возбудил дело из-за исчезновения ребенка в Сочи во время турпохода

Происшествия
9 июля, 16:04 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, июля. /ТАСС

13-летний мальчик отстал от детской тургруппы, спускавшейся от горы Фишт к морю

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КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за исчезновения 13-летнего мальчика в горах около Сочи во время туристического похода. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

"В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего, а также длительным его отсутствием по факту безвестного исчезновения 7 июля 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3 июля вечером мальчик отстал от детской туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи. Были организованы его поиски. Родители ребенка уже приехали из Новосибирской области в Сочи. Правоохранительные органы проводили проверку в связи с произошедшим.

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