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Трех эвакуированных из пещеры в Таиланде детей отправили на вертолете в больницу

Происшествия
9 июля, 16:30 UTC+3 БАНГКОК 9, июля. /ТАСС

Перед отправкой в медучреждение врачи осмотрели их возле пещеры

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БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели отправили на вертолете в больницу еще одного ребенка, который находился внутри пещеры Кхао Луанг в Таиланде более двух недель и был эвакуирован оттуда в понедельник. Об этом сообщила газета Khaosod.

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Ранее спасатели доставили в больницу двух детей, которые были эвакуированы в понедельник, сообщала газета The Nation. Перед отправкой в медучреждение их осмотрели возле пещеры врачи.

Один мальчик покинул подземелье в понедельник в 16:45 по местному времени (12:45 мск), двое вышли с разницей в 10 минут - в 18:20 и 18:30 (14:20 и 14:30 мск). Последний на данный момент школьник, был эвакуирован в 18:59 (14:59 мск).

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 июля водолазы вывели оттуда группу из четырех детей, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу.

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