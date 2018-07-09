СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели временно остановили операцию по эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде, где они находились более двух недель. Как сообщила газета The Nation, во второй день были выведены еще четверо школьников, все они доставлены в больницу.

Таким образом, в подземелье продолжают оставаться еще четыре мальчика и 25-летний футбольный тренер. Предполагается, что операция по их спасению будет завершена во вторник.

По итогам операции ожидается пресс-конференция руководитель операции, бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсака Осоттханакона, который расскажет о дальнейших планах по эвакуации оставшихся людей.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 июля водолазы вывели оттуда группу из четырех детей, после этого они были доставлены на вертолетах в больницу.